МИД Ирана заявил, что не отвечал на мирный план США

Аракчи: Иран не отвечал на предложение США из 15 пунктов
Иран не отправлял ответ на мирный план США из 15 пунктов. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

«Также мы не приняли решения по поводу переговоров. У нас есть некоторые замечания в этой связи, а наши условия для завершения войны очевидны», — сказал министр.

По его словам, он получает сообщения напрямую от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, однако «это не означает, что мы ведем переговоры».

«В сообщениях содержатся предостережения, или мы обмениваемся мнениями через наших друзей», — пояснил Аракчи.

США ранее направили Ирану план из 15 пунктов для прекращения войны и ограничения ядерной и ракетных программ. Ключевые требования включают демонтаж ядерных объектов, заморозку обогащения урана и отказ от поддержки марионеточных группировок, Иран счел эти условия нереалистичными.

30 марта президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Тегеран согласился с большей частью американского плана, но Вашингтон намерен предъявить дополнительные требования.

Президент России Владимир Путин заявлял, что боевые действия на Ближнем Востоке должны быть завершены как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Трамп решил завершить войну в Иране.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
