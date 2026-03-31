В России выделили частоты для доступа к спутниковой связи со смартфонов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосы частот для развития системы связи, которая позволит подключать смартфоны к спутниковому интернету. Об этом сообщило Минцифры РФ во «Вконтакте».

ГКРЧ выделила полосы частот российским космическим компаниям «Бюро 1440» и «Спутникс», которые развивают собственные низкоорбитальные спутниковые группировки.

В ведомстве уточнили, что это необходимо для создания спутникового сегмента гибридной системы связи, которая позволит обычным пользовательским устройствам (смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей) напрямую подключаться к космическим аппаратам.

В Минцифры подчеркнули, что пока это сделано для проведения опытных и конструкторских работ без права на коммерческое использование.

Выделенные полосы радиочастот могут использоваться до 31 марта 2029 года при условии соблюдения всех установленных требований, добавили там.

24 марта сообщалось, что компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как будущая альтернатива американской системе Starlink.

Ранее в России создали отечественную антенну для интернета в самолетах.

 
