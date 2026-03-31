Россия не сумела обыграть Мали

Михаил Киреев/РИА Новости

Сборная России не смогла обыграть национальную команду Мали в товарищеском матче.

Игра, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» (домашний стадион петербургского «Зенита»), завершилась с результатом 0:0. Сборная России имела возможность открыть счет на 28-й минуте игры, однако Иван Обляков не сумел реализовать пенальти.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Александр Мостовой не смог оценить уровень сборной России.

 
