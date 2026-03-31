Россиянин отсудил миллион за упавшую на авто сосульку

В Нижегородской области судебные приставы взыскали с товарищества собственников недвижимости 1,1 млн рублей в пользу владельца автомобиля, который пострадал от падения сосульки с крыши дома. Об этом сообщает ГУ ФССП по Нижегородской области.

Сосулька упала на припаркованную машину и повредила ее, владелец авто обратился с иском в суд, ущерб владелец автомобиля оценил в 1,1 млн рублей. Ответственность за происшествие суд возложил на товарищество собственников жилья, которое отвечало за очистку крыши дома от снега и наледи.

В отведенный срок организация этого не сделала. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — около 140 тыс. рублей — и взыскали деньги с банковских счетов организации.

