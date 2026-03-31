Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин отсудил миллион за упавшую на авто сосульку

Shutterstock

В Нижегородской области судебные приставы взыскали с товарищества собственников недвижимости 1,1 млн рублей в пользу владельца автомобиля, который пострадал от падения сосульки с крыши дома. Об этом сообщает ГУ ФССП по Нижегородской области.

Сосулька упала на припаркованную машину и повредила ее, владелец авто обратился с иском в суд, ущерб владелец автомобиля оценил в 1,1 млн рублей. Ответственность за происшествие суд возложил на товарищество собственников жилья, которое отвечало за очистку крыши дома от снега и наледи.

В отведенный срок организация этого не сделала. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — около 140 тыс. рублей — и взыскали деньги с банковских счетов организации.

До этого в сибирском поселке Шерегеш житель последнего этажа пятиэтажки без страховки высунулся с балкона, чтобы топором сбить сосульки с балкона.

Ранее россиянам объяснили, обязаны ли они убирать наледь с подоконников и кондиционеров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!