Новый метод терапии излечил 26-летнюю девушку от рака кишечника

GMA: иммунотерапия нового типа устранила рак прямой кишки у 26-летней пациентки
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Онкологического института Нортвелл впервые применили новую схему двойной иммунотерапии для лечения колоректального рака у 26-летней пациентки, что позволило добиться исчезновения опухоли. Об этом сообщает Good Morning America (GMA).

Пациенткой стала Мринали Дхембла, у которой диагностировали рак прямой кишки третьей стадии с метастазами в позвоночник. До постановки диагноза она несколько месяцев страдала от сильной боли в спине и постоянной усталости.

Генетическое тестирование показало, что заболевание связано с синдромом Линча — наследственным состоянием, повышающим риск развития колоректального и ряда других видов рака в молодом возрасте.

Врачи решили использовать новую схему двойной иммунотерапии — метод лечения, при котором препараты стимулируют иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Этот метод при колоректальном раке применяется относительно ограниченно. Чаще всего его назначают пациентам с двумя типами мутаций (MSI-H и dMMR) в опухоли.

По словам специалистов, пациенты с синдромом Линча особенно хорошо реагируют на такой подход, поскольку их опухоли содержат большое количество мутаций — это повышает их заметность для иммунной системы.

В отличие от традиционного лечения, иммунотерапия позволяет активировать естественные защитные механизмы организма и нередко дает более длительный эффект. По словам ученых, у пациентов, у которых опухоль полностью исчезает после такого лечения, рецидивы происходят крайне редко.

Благодаря новому методу Дхембла смогла избежать длительных курсов химио- и лучевой терапии. После нескольких месяцев лечения обследования показали, что признаки рака больше не обнаруживаются.

История пациентки также привлекла внимание к проблеме роста заболеваемости колоректальным раком среди молодых людей. По данным Американского онкологического общества, с 1990-х годов частота рака прямой кишки среди людей младше 50 лет постепенно увеличивается.

