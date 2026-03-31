Хозяйка напавшей на девятилетнюю девочку собаки заплатит ей 1,2 млн рублей

Суд в Петербурге обязал хозяйку собаки заплатить 1,2 млн покалеченному ребенку
Жительница Ленинградской области заплатит за нападение своей собаки на ребенка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на частном подворье в Приозерском районе. Собака, принадлежащая местной жительнице, бросилась на ребенка в отсутствие хозяйки.

Девятилетняя девочка получила множественные раны лица, туловища и конечностей. В результате на лице у пострадавшей остались неизгладимые рубцы. Ребенок перенес несколько операций и нуждается в дальнейшем лечении.

Прокурор подал иск к владелице собаки о компенсации морального вреда и расходов на медпомощь. 30 марта Приморский районный суд Санкт-Петербурга поддержал требования и взыскал с ответчицы 700 тыс. рублей за моральный вред и 489 тыс. рублей на лечение несовершеннолетней.

Ранее в Москве задержали хозяйку питбуля, напавшего на четырехлетнего мальчика.

 
