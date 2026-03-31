Пьяный петербуржец украл продукты и напал на охранника с осколком бутылки

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Петербурге полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на охранника магазина. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 29 марта в сетевом магазине на Кадетском бульваре в Пушкинском районе. Пьяный посетитель украл с полки продукты и решил уйти, не оплатив Охранник попытался его остановить. Тогда злоумышленник разбил бутылку и несколько раз ударил ею сотрудника по голове.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске двое мужчин украли 250 кг котлет, рыбы, курицы и плова. 55-летний кладовщик предложил своему 58-летнему коллеге-водителю красть готовую продукцию, которая развозилась по магазинам. При погрузке в машину они добавляли дополнительные коробки с салатами, картошкой, рыбой, котлетами и другими блюдами, которые затем делили между собой. За два месяца злоумышленники вывезли еду семь раз.

Ранее новосибирец украл с работы 9 млн рублей и проиграл деньги на ставках.

 
