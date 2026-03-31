Саратовец напал на таксиста из-за стоимости поездки

В Саратовской области полиция задержала 43-летнего пассажира, подозреваемого в нападении на таксиста. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел в Татищевском районе. Мужчина отдыхал в кафе с бывшей супругой, после застолья они вызвали такси. Во время поездки пассажира не устроила стоимость проезда. Он схватил 52-летнего водителя за шею.

Таксист испугался, остановил машину и вызвал полицию. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

До этого в Челябинске мужчина сломал палец администратору салона красоты, не желая платить за массаж. Клиент внезапно потребовал возврат оплаты за услугу, не объяснив причины. Получив отказ, мужчина устроил погром на ресепшене, а затем напал на массажистку. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение с переломом. Нападавший скрылся с места происшествия.

Ранее пассажир с молотком атаковал водителя автобуса в Петербурге.