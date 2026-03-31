МЧС направило спецборт для перевозки пострадавших в результате ЧП в Нижнекамске

Спецборт МЧС доставит пострадавших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» в Москву

Специальный борт Ил-76 МЧС России доставит из Нижнекамска в Москву пострадавших при ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволяет оказывать медицинскую помощь прямо во время полета.

Пострадавших во время полета будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава России, добавили в министерстве.

Взрыв и пожар на предприятии холдинга «Сибур» в Татарстане произошли днем 31 марта. Возбудивший уголовное дело Следком сообщил, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. В «Сибуре» до этого обнародовали версию о сбое оборудования.

На самом заводе уточнили, что ЧП произошло при ликвидации последствий вызванной им разгерметизации оборудования. В Сети распространяются кадры, снятые на предприятии в первые секунды после взрыва.

Ранее жители Нижнекамска пожаловались на неприятный запах в городе после взрыва на химзаводе.