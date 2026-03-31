Пассажир угрожал взорвать самолет и вынудил экипаж совершить экстренную посадку

Пассажир рейса American Airlines угрожал «взорвать самолет» и вынудил пилотов совершить экстренную посадку, сообщает CBS News.

В воскресенье, 29 марта, рейс American Airlines AA 2819 из аэропорта имени Кеннеди (Нью-Йорк) в Чикаго вылетел по расписанию. Однако за час до прибытия в аэропорт О'Хара бортпроводники запросили медиков на борту, так как один из пассажиров начал кричать, отказывался принимать лекарства и угрожал окружающим.

«Он был готов напасть на бортпроводников», — сказала свидетельница инцидента.

Пилоты направили борт в аэропорт Детройта и выполнили посадку в 11:08. По прибытии самолет окружили медики, сотрудники полиции и ФБР. Пассажиров заставили поднять руки и опустить головы на время обыска. Проблемного мужчину вывели, его багаж проверили отдельно, но ничего подозрительного не обнаружили.

Затем пассажиры покинули самолет в сопровождении полиции и несколько часов ожидали повторнного вылета в терминале аэропорта. В итоге самолет прибыл в Чикаго лишь к 19:00, на восемь часов позже запланированного времени.

