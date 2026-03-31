Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончался заслуженный артист России Николай Соловьев. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

«Дорогие друзья, с огромным прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни заслуженный артист РФ Николай Соловьев», — говорится в публикации.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.

В новосибирском театре актер служил более 30 лет. Соловьеву было 66 лет. За свою карьеру артист исполнил более 70 ролей, в том числе он известен работами в постановках по произведениям Шекспира, Чехова, Горького и других авторов. Он также снимался в фильмах и сериалах, включая «Морских дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей-16». Кроме того, Соловьев занимался режиссурой, поставил девять спектаклей. В 2006 году Соловьеву присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

