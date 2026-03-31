В Иране отказались от прекращения огня

Арагчи: Иран стремится к полному прекращению войны на всем Ближнем Востоке
Shutterstock

Иран не согласен на простое прекращение огня, Тегеран стремится к полному прекращению войны на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не приемлем прекращения огня. Мы стремимся к полному прекращению войн не только в Иране, а во всем регионе», — сказал он.

Министр назвал условия Тегерана — предоставление гарантий, что атака на Иран не повторится, и выплата компенсаций за ущерб.

Также Арагчи заявил, что Иран не отправлял ответ на мирный план США из 15 пунктов. По его словам, все сообщения в Вашингтон передаются через министерство иностранных дел.

США направили Ирану план из 15 пунктов для прекращения войны и ограничения ядерной и ракетных программ. Ключевые требования включают демонтаж ядерных объектов, заморозку обогащения урана и отказ от поддержки марионеточных группировок, Иран счел эти условия нереалистичными.

