Стоимость серебра превысила $75

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае на бирже Comex поднималась выше $75 за тройскую унцию впервые с 19 марта. Это следует из данных торговой площадки, передает ТАСС.

По информации на 19:41 (мск), стоимость серебра росла до $75,125 за тройскую унцию (+6,46%).

По состоянию на 19:46 (мск) фьючерс замедлил рост. Он находился на уровне $74,84 за унцию (+6,05%). В то же время фьючерс на золото с поставкой в июне находился на уровне $4 670,7 за тройскую унцию (+2,48%).

31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 9 марта текущего года. К 12:40 (мск) Brent замедлила рост до $117,98 за баррель (+9,87%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 2,18%, до $97,54 за баррель.

До этого еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что цены на нефть и газ в европейских странах не станут прежними.

