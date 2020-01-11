Президент Абхазии планирует обратиться к народу

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба заявил, что президент республики Рауль Хаджимба обратится к народу, после того, как проведет консультации с делегациями из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на консультации прибыли группа представителей администрации президента России и замглавы российского совбеза Рашид Нургалиев.

«Я не знаю, они вместе встречаются или по отдельности. По итогам этих встреч он проинформирует людей», — сказал Аршба.

Он добавил, что пока неизвестно, согласится ли Хаджимба уйти в отставку немедленно, как это требует оппозиция.

По словам Аршба, решение президента Абхазии зависит «от того, как они поговорят».

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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