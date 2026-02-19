В Корее создали шапку против выпадения волос

Южнокорейские ученые разрабатывают гибкую светотерапевтическую шапку, которая может стать новым методом борьбы с выпадением волос. В лабораторных экспериментах технология подавляла возрастные изменения клеток волосяных фолликулов почти на 92% по сравнению с необработанными образцами. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Разработка создана исследователями Корейского передового института науки и технологий при поддержке Городского университета Гонконга. В основе устройства — органические светодиоды (OLED), излучающие ближний инфракрасный свет в диапазоне 730–740 нанометров. Этот спектр, по данным авторов, оптимален для активации дермальных папиллярных клеток — ключевых структур у основания волосяного фолликула, отвечающих за рост волос.

«Поскольку OLED-панели тонкие и гибкие, они могут плотно прилегать к изогнутой поверхности кожи головы, обеспечивая равномерную световую стимуляцию по всей площади», — объяснил инженер-электрик Кен Чхоль Чхве из Корейского передового института науки и технологий.

В отличие от существующих «шлемов» для светотерапии, которые используют лазеры или обычные светодиоды и выглядят громоздко, новая система может быть встроена в мягкую, гибкую шапку. Свет распределяется более равномерно, что потенциально повышает эффективность воздействия.

В лабораторных условиях ученые оценивали влияние излучения на клетки дермальных папилл человека. С возрастом эти клетки начинают вырабатывать маркер старения — β-галактозидазу. Именно этот фермент используется для оценки эффективности антивозрастных средств и средств от выпадения. По данным исследователей, воздействие настроенного инфракрасного света значительно снижало уровень этого маркера — на 92% по сравнению с контрольной группой. Эффект оказался выраженнее, чем при применении красного света, используемого в ряде существующих устройств.

Сегодня доступны лишь несколько одобренных методов терапии. Миноксидил замедляет потерю волос, но помогает не всем. Препарат финастерид может быть эффективным, однако связан с риском побочных эффектов и не применяется у женщин. Поэтому интерес к низкоинтенсивной светотерапии в последние годы растет.

«В дальнейшем мы планируем подтвердить безопасность и эффективность технологии в доклинических исследованиях и постепенно оценить ее терапевтический потенциал», — отметил Чхве.

Разработчики также работают над созданием полностью моющейся версии устройства, пригодной для повседневного использования.

