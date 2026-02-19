Названа простая привычка, снижающая риск деменции почти на 40%

Многолетняя привычка читать книги, писать и изучать иностранные языки может существенно снизить риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Университета Раша в США. Работа опубликована в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные 1939 человек, средний возраст которых на момент начала наблюдения составлял 80 лет. За их состоянием следили почти восемь лет. Участников оценивали по так называемой шкале «когнитивного обогащения» — показателю, отражающему, насколько активно человек на протяжении жизни был вовлечен в интеллектуальные занятия.

«Наше исследование охватывает когнитивное обогащение от детства до позднего возраста, с акцентом на деятельность и среду, которые стимулируют работу мозга», — пояснила нейропсихолог Андреа Заммит.

Участников опрашивали о привычках в возрасте 12 лет, 40 лет и в текущий период жизни. Вопросы касались чтения книг, посещения библиотек и музеев, изучения иностранных языков, использования словарей и других занятий, связанных с обработкой текста и языка.

Выяснилось, что у людей с наивысшими показателями «когнитивного обогащения» риск развития болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а риск легких когнитивных нарушений — на 36% по сравнению с участниками с самыми низкими показателями. В среднем развитие болезни Альцгеймера у них откладывалось примерно на пять лет, а легких когнитивных нарушений — на семь лет.

Кроме того, исследователи изучили образцы мозговой ткани умерших участников. У людей с более высоким уровнем интеллектуальной активности в детстве отмечались признаки большей устойчивости к накоплению патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Результаты дополняют растущий массив доказательств того, что регулярная умственная нагрузка может поддерживать здоровье мозга. По словам Андреа Заммит, «последовательное участие в разнообразных интеллектуально стимулирующих занятиях на протяжении жизни может сыграть важную роль в сохранении когнитивных функций».

Исследователи считают, что расширение доступа к библиотекам, образовательным программам и другим ресурсам, формирующим интерес к чтению и обучению с раннего возраста, может стать одним из инструментов снижения распространенности деменции в будущем.

Ранее в мозге был выявлен механизм очистки от бляшек, вызывающих болезнь Альцгеймера.