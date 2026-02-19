Размер шрифта
Патриарх Кирилл наградил главу Приднестровья

Патриарх Кирилл наградил главу Приднестровья орденом князя Даниила Московского
Артем Кулекин/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Приднестровья Вадима Красносельского орденом князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщили на сайте пресс-службе Красносельского.

«В соответствующем указе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сказано, что награды Вадим Красносельский удостоен за вклад в развитие церковно-государственных отношений», — говорится в сообщении.

Награду Красносельскому вручил архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. В свою очередь лидер Приднестровья заявил, что будущее Тирасполя неотделимо от Русской православной церкви.

До этого патриарх Кирилл рассказал, что дает человеку вера в Бога. По словам главы РПЦ, она способна наполнить жизнь смыслом и ценностью, в тяжелые времена дать крепкую опору и духовную поддержку, которую ищет любой из нас, в особенности молодежь.

Ранее патриарх Кирилл наградил главу ФСИН орденом.
 
