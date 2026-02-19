Завершились переговоры Путина с лидером Мадагаскара

Завершились переговоры президент России Владимира Путина с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Уточняется, что они продлились около двух с половиной часов.

Они включали в себя, помимо встречи в узком составе, также рабочий завтрак в расширенном составе — с делегациями государств.

В ходе переговоров российский лидер заявил, что сегодня Мадагаскар является одним из главных партнеров России в Африке. Путин отметил, что в 2027 году исполнится 55 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. По словам российского лидера, взаимодействие государств всегда «было ровным».

В декабре прошлого года президент России сказал, что стране удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях. В том числе, как уточнил глава государства, в сфере обеспечения нацбезопасности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

