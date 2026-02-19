Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

Завершились переговоры Путина с лидером Мадагаскара

Кремль: переговоры лидеров РФ и Мадагаскара завершились спустя 2,5 часа
Shutterstock/FOTODOM

Завершились переговоры президент России Владимира Путина с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Уточняется, что они продлились около двух с половиной часов.

Они включали в себя, помимо встречи в узком составе, также рабочий завтрак в расширенном составе — с делегациями государств.

В ходе переговоров российский лидер заявил, что сегодня Мадагаскар является одним из главных партнеров России в Африке. Путин отметил, что в 2027 году исполнится 55 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. По словам российского лидера, взаимодействие государств всегда «было ровным».

В декабре прошлого года президент России сказал, что стране удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях. В том числе, как уточнил глава государства, в сфере обеспечения нацбезопасности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!