Армия

В Псковской области потушили пожар на нефтебазе

Губернатор Ведерников: возгорание на Великолукской нефтебазе ликвидировано
На Великолукской нефтебазе в Псковской области ликвидировали пожар, произошедший после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в Max.

«В 15:30 горение было полностью ликвидировано. К 18:30 все последствия пожара ликвидированы», — написал глава региона.

О возгорании на нефтебазе Ведерников сообщил утром 19 февраля. На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В связи с произошедшим губернатор призвал жителей Псковской области не поддаваться панике и следить за информацией, публикуемой проверенными источниками.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь над территорией страны сбили 113 украинских БПЛА. В Брянской области перехватили 50 дронов, в Смоленской области — 35, в Тверской области — 12. Еще 10 воздушных целей нейтрализовали в Новгородской области, четыре — в Ленинградской области, две — в Калужской области.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тысячи км вглубь России.
 
