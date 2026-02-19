Умер художник, обвиненный в призывах к терроризму из-за листовок в супермаркете

Умер художник Александр Доценко, которого суд признал виновным в призывах к терроризму из-за раздачи листовок с украинскими песнями в супермаркете Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «free asya and sasha».

По его данным, 12 февраля Доценко был госпитализирован с инфарктом, его состояние оценивалось как критическое. Родственники узнали о случившемся лишь спустя два дня от адвоката, сотрудники ФСИН семью не уведомили. Позднее мужчину ввели в искусственную кому, после чего его состояние ненадолго стабилизировалось. 19 февраля он умер.

В 2024 году суд признал Доценко виновным по делу об оправдании терроризма и назначил ему три года лишения свободы. Поводом стали записки и открытки с украинскими песнями и стихами, которые семейная пара разложила в одном из магазинов сети «Лента» на Таллинском шоссе. По тому же делу супругу художника Анастасию приговорили к трем с половиной годам колонии.

В том же году Василеостровский суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, в марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции России на Украине, которая не соответствует позиции Минобороны России. Художницу арестовали, в СИЗО ее держали полтора года. В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

