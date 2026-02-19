Столичный Дептранс отметил интенсивное движение в центре Москвы

Департамент транспорта Москвы сообщает об интенсивном движении вечером в центральной части города, а также на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В публикации отмечается, что средняя скорость движения составляет 23 км/ч.

«По данным ЦОДД, ситуация на дорогах сейчас оценивается в 8 баллов, средняя скорость в городе — 23 км/ч». Движение в городе интенсивное. Сейчас наблюдаем затруднения движения из-за буксующих фур», — говорится в сообщении.

19 февраля Москву накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см. Прежний максимум был зафиксирован 19 февраля 2024 года, когда высота снежного покрова составляла 66 см.

Ранее циклон «Валли» направляется в сторону Санкт-Петербурга.