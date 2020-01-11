Офис Зеленского показал фото сбитого самолета и Иране

Офис президента Украины Владимира Зеленского представил фотографии фрагментов сбитого украинского самолета в Иране.

Фото были выложены на странице офиса президента Украины в Facebook.

На них видна часть кабины пилоты, дыры в элементах корпуса самолета и обгоревший паспорт жителя Канады.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.