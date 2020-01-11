Поклонская рассказала о слезах крымчан, которые не могут получить российские паспорта

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что десятки жителей Крыма попросили ее о помощи после того, как не смогли получить российские паспорта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт», — уточнила парламентарий.

По словам Поклонской, некоторым жителям Крыма до сих пор не предоставили документы об отказе от гражданства Украины, в связи с чем они не могут устроить на работу или оформить пенсию.

Она также добавила, что при заявлении о желании стать гражданами России от крымчан часто требуют письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума.

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