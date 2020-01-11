Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье
Отец расстрелявшего восемь сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал об избиениях в военной части в Забайкалье. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По словам Салимжана Шамсутдинова, избиения специально проходили вдали от видеокамер.
«В общих чертах – каждодневные издевательства, словесные оскорбления, ночные избиения, там, где нет видеокамер: в туалете, в коридоре», — сказал мужчина.
Ссылаясь на слова сына, он также добавил, что обвиняемого в убийстве солдата мучили даже командиры, не давали спать, и довели до такой степени, что нельзя было дать отпор.
«Концлагерь там, извините, или что? Вот этого я не понимаю. И роль офицеров этих вообще замалчивается», — рассказал Салимжан Шамсутдинов.
Он также отметил, что по делу об издевательствах в части потерпевшими проходят восемь человек, в том числе Рамиль.
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