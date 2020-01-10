Главреда «Урюпинской правды» восстановили в должности после скандала со снимками чиновников

Главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину, которую уволили по распоряжению главы городской администрации, восстановили в должности после скандала с размещением снимков чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку.

Как заявила Шушлебина, между ней и мэром Урюпинска Юрием Хорошеньковым было заключено мировое соглашение.

«Выхожу на работу в прежней должности в понедельник, 13 января», — сказала она.

Ранее Шушлебина была уволена за то, что разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.

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