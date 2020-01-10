В Магадане приговорили к 24 годам насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане приговорил к 24 годам лишения свободы мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве четырехлетней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что девочка пропала в мае прошлого года. Спасатели искали ее в лесу и на дне реки Дукча, в поисковой операции были задействованы вертолеты, а также сотни человек.

В итоге был задержан 65-летний Александр Скамров, который снимал квартиру в том же доме, где жил ребенок. Мужчина был ранее неоднократно судим за преступления сексуального характера.

Скамров признался, что изнасиловал девочку, убил ее, а после надругался над телом и выбросил его в мусорный контейнер.

Суд признал мужчину виновным в четырех особо тяжких преступлениях. Он приговорен к 24 годам лишения свободы, семь из которых — это тюремное заключение, остальное — колония строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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