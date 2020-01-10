В Росгидромете назвали причину аномальной теплой погоды в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пояснил, что аномальная теплая погода в России установилась из-за того, что не сформировалась сильная зона высокого давления или «сибирский максимум». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, обычно этот максимум образуется в это время над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и над Якутией.

«Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», — сказал Варакин.

Он отметил, что в текущем году антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.

Синоптик также добавил, что среднесуточная температура в ближайшие десять дней будет «нормальной» только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, в остальных регионах России температура будет выше нормы на 4-12 градусов, наибольшие отклонения ждут Коми и Вологодскую область.

Температура 8-10 градусов выше нормы будет наблюдаться на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала.

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