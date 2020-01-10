Цех по производству поддельного алкоголя ликвидировали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы нашли и ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.

По ее данным, злоумышленники организовали цех в частном доме и складских помещениях. Полиция нашла и изъяла около 100 тысяч произведенной алкогольной продукции, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости.

Как выяснилось, в производстве поддельного алкоголя использовалась неочищенная вода из уличного бассейна.

Как установило МВД, злоумышленники на момент задержания успели продать алкоголя на свыше 17 млн рублей.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело. Все фигуранты находятся под домашним арестом.