В Иране опровергли версию о ракетной атаке на украинский Boeing

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Версия о том, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский самолет был сбит иранской ракетой, не соответствует действительности, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Ракетная атака на Boeing «Международных авиалиний Украины» невозможна, в Иране действия военных и гражданских секторов полностью координированы, отметил Абедзаде. Он подчеркнул, что в момент крушения самолета на той же высоте находились еще несколько воздушных судов.

Ранее сообщалось, что ракеты противовоздушной обороны Ирана могли по ошибке сбить украинский самолет.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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