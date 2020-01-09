В Петербурге из-за аномального тепла распустились первоцветы

Из-за аномально теплой погоды в Санкт-Петербурге на улицах начали распускаться первые весенние цветы. Об этом сообщает «Мойка 78».

Так, в Ломоносовском районе зацвела первоцвет примула, хотя обычно это происходит после того, как сходит снег — в марте или апреле.

До этого ветер снес дорожные знаки, деревья и остановки в Петербурге.

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