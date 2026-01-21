В России спрогнозировали очередную трансформацию рынка недвижимости

Годовая динамика в ипотечном сегменте по итогам декабря составила 100% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. При этом в сделках без ипотеки, наоборот, произошло падение — на 15%. Об этом «Газете.Ru» сообщил аналитический центр М2, основываясь на данных Роскадастра, утверждая, что рынок готовится к очередной трансформации.

По мнению экспертов, такие цифры говорят о перетоке спроса в ипотечный сегмент на фоне снижения ключевой ставки. В декабре 2024 года доля сделок с ипотекой на рынке многоквартирных домов составляла 23%, а на текущий момент — 42%.

Также в декабре 2025 года отмечается заметный рост в целом по рынку. В ЕГРН зарегистрировано на 37% больше сделок с недвижимостью, чем в ноябре, и на 5% больше, чем в декабре 2024 года. Последний месяц года традиционно мотивирует людей завершить крупные сделки. Тем временем снижение ключевой ставки стимулировало спрос на ипотеку, что тоже положительно повлияло на количество сделок. Кроме того, активность покупателей поддержала новость об изменениях критериев выдачи льготной ипотеки с февраля 2026 года — семьи стараются успеть взять кредит по старым условиям.

Январь же традиционно является периодом коррекции после декабрьского рывка. На первый план выходит календарный фактор: сокращенный рабочий месяц, длинные праздники и некоторая финансовая передышка населения после новогодних трат. В связи с этим эксперты М2 прогнозируют спад активности на рынке жилищного кредитования.

«Мы ожидаем, что объем выдач ипотеки в январе снизится до 227 млрд рублей, что в несколько раз меньше декабрьского рекорда. Количество неипотечных сделок также сократится — примерно до 112 тыс. Эта пауза носит естественный характер и позволяет банкам адаптировать продукты и процессы под новые рыночные условия. Учитывая итоги 2025 года и прогнозы на ближайший период, рынок готовится к трансформации: от модели, зависимой от государственных субсидий, к более сбалансированной и диверсифицированной структуре, основанной на фундаментальных экономических условиях и долгосрочном спросе на жилье», — Яков Новожилов, заместитель руководителя департамента стратегии финансов экосистемы недвижимости М2.

По итогам 2025 года в целом, в ЕГРН зарегистрировано на 11% меньше сделок с недвижимостью, чем в 2024 году. Эксперты связывают такой результат с эффектом повышенной базы — в первой половине 2024 года действовала общедоступная льготная ипотека под 8%, а условия других госпрограмм были мягче. Кроме того, ключевая ставка в этот период была значительно ниже, чем на протяжении всего 2025 года.

Ранее россиянам напомнили об изменениях правил семейной ипотеки с февраля.