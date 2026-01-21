Размер шрифта
23-летняя модель OnlyFans из Белоруссии пропала в Таиланде

SHOT: 23-летняя белорусская модель OnlyFans Валерия пропала в Таиланде
LanaLourenc/X

Модель OnlyFans из Белоруссии пропала в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«23-летняя красавица Лера уже неделю не выходит на связь с родственниками и друзьями», — пишет Telegram-канал.

Как отмечается, родственники пропавшей девушки опасаются, что ее могли продать в рабство и вывезти в соседнюю Мьянму.

До этого в Таиланде при загадочных обстоятельствах не выжил российский врач, хирург Тимофей Борисов. Как сообщили в полиции Паттайи, медика не спасли после падения с большой высоты. Так, медицинский осмотр зафиксировал у Борисова переломы ног и лицевых костей черепа с выплеском мозговых тканей и значительной кровопотерей.

Предположительно, он был также избит неизвестными людьми, поскольку за некоторое время до падения он сообщил о сексуальном насилии в отношении женщины в районе его проживания. Как утверждается в местных СМИ, преступники могли выследить Борисова, опасаясь задержания за изнасилование женщины.

Ранее россиянка отправилась в Таиланд на поиски сына, пропавшего с крупной суммой наличных.

