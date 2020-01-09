В Госдуму внесен законопроект о блокировке мобильных номеров в тюрьмах

В Госдуму внесли законопроект, который разрешит отключать номера мобильных телефонов заключенных в случае их использования для преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора документа, главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Парламентарий отметил, что «законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы».

Блокировка телефонов возможна в случае совершения неправомерных действий или координирования деятельности членов преступных группировок.

Согласно инициативе, операторы связи должны будут прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, под руководством которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.

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