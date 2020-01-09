Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением украинского самолета в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на сайте офиса главы Украины.

Отмечается, что решение было принято по итогам рабочего совещания, которое состоялось ночью 9 января.

В память о погибших украинский президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, организаций и учреждений, сказано в заявлении.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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