МВД России создаст в 2020 году подразделения по борьбе с наркотиками в сети

Министерство внутренних дел России планирует создать в 2020 году подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилла Смурова.

Как отмечается, срок по созданию подразделений стоит до 10 января. В настоящее время вопрос прорабатывается.

«Соответствующие указания даны в подразделения на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — сказал Смуров.

Представитель ведомства также отметил, что могут быть приняты поправки в законодательство, предполагающие ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков в сети.

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