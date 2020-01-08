Посольство Украины исключает версию теракта при крушении самолета под Тегераном
В посольстве Украины в Иране заявили, что нет причин говорить о теракте относительно разбившегося под Тегераном украинского самолета.
В дипведомстве также отметили, что лайнер упал из-за аварии двигателя по техническим причинам.
«Сейчас версия теракта исключается», — сообщили в посольстве.
По данным ведомства, самолет разбился около 6.00 по тегеранскому времени (около 5:30 мск) после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.
В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.
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