Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были гражданами Ирана

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Большинство пассажиров разбившегося под Тегераном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» были граждане Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу управления ЧС Ирана.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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