Крушение украинского самолета подтвердили в аэропорту Тегерана

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Крушение украинского лайнера, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев, подтвердили в аэропорту имени Имама Хомейни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» перестал подавать сигналы через 2 минуты после взлета, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились 180 человек, потерпел крушение в Иране из-за технических проблем.

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