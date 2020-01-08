Крушение украинского самолета подтвердили в аэропорту Тегерана
Крушение украинского лайнера, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев, подтвердили в аэропорту имени Имама Хомейни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.
Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» перестал подавать сигналы через 2 минуты после взлета, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились 180 человек, потерпел крушение в Иране из-за технических проблем.
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