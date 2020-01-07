Названы самые «привлекательные» паспорта в мире

Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, разместив соответствующий список на сайте компании.

При составлении данного рейтинга учитывается индекс свободы передвижения, который указывает, сколько других государств гражданин обозначенной страны может посетить без предварительного оформления визы или в упрощенном порядке ее получения.

Так, лидером данного рейтинга стала Япония. Уточняется, что ее граждане могут посещать 191 государство.

Далее следуют Сингапур с возможностью посещения 190 стран, Германия и Южная Корея (обе — по 189 стран).

Россия заняла в списке 51-ое место. Российское гражданство позволяет въехать в 118 стран.