Юрий Грымов сравнил «Вишневый сад» Чехова с кипятком

Режиссер Юрий Грымов поставит спектакль «Вишневый сад» Чехова
Театр «Модерн»

Режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Репетиции постановки начнутся 29 января к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20, 21, 22 и 29 марта. Грымов назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.

«Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом «кипятке» легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием «Вишневый сад», — поделился режиссер.

В октябре 2025-го в театре Модерн прошли премьерные показы нового спектакля Юрия Грымова «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя».

В новом спектакле Грымов продолжил историю героев этого научно-фантастического рассказа. Сейчас Грымов готовит очередную серию — «Цветы для Элджернона. 31 год спустя».

В центре сюжета остались главные герои произведений Киза, однако в театре подчеркивают, что сериал Грымова — это самостоятельная история, написанная драматургом Мариной Сулчани специально для театра Модерн.

Ранее Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ.
 
