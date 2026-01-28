Юрий Грымов сравнил «Вишневый сад» Чехова с кипятком

Режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Репетиции постановки начнутся 29 января к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20, 21, 22 и 29 марта. Грымов назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.

«Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом «кипятке» легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием «Вишневый сад», — поделился режиссер.

В октябре 2025-го в театре Модерн прошли премьерные показы нового спектакля Юрия Грымова «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя».

В новом спектакле Грымов продолжил историю героев этого научно-фантастического рассказа. Сейчас Грымов готовит очередную серию — «Цветы для Элджернона. 31 год спустя».

В центре сюжета остались главные герои произведений Киза, однако в театре подчеркивают, что сериал Грымова — это самостоятельная история, написанная драматургом Мариной Сулчани специально для театра Модерн.

Ранее Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ.