Литва запретила въезд некоторым автомобилям из России и Белоруссии

Литва запретила въезд машин из России с более чем 200 литрами топлива в баке

Правительство Литвы одобрило введение запрета на въезд в страну машин из России и Белоруссии, в баках которых находится более 200 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского кабмина.

С подобной инициативой выступил таможенный департамент Литвы. По данным ведомства, после переезда через границу «избыточное горючее» в баках «сливают на продажу». В связи с этим департамент предложил установить норму заправки в 200 литров.

В департаменте добавили, что в среднем за сутки на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии. Если из каждой такой фуры сливать по 500 литров дизельного топлива, то республика ежемесячно будет терять €2,2 млн в виде неуплаченных налогов, подчеркнули в ведомстве.

26 января Литва возобновила пропуск грузового транспорта из Калининградской области после сбоя в информационных системах. Аналогичная ситуация фиксировалась и на границе с Белоруссией. При этом оформление легкового транспорта осуществлялось в штатном режиме.

Ранее Минск заявил о готовности к увеличению числа машин в направлении Литвы.