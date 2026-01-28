На Камчатке произошло третье землетрясение за день

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Оно произошло в 21:14 по местному времени (12:14 мск). Эпицентр находился в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 километров.

В настоящее время данных о повреждениях и пострадавших в результате подземных толчков нет.

Незадолго до этого сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Камчатки. За час до этого у берегов полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

21 января газета The New York Post написала, что в Калифорнии за сутки зафиксировали 16 землетрясений вблизи разлома Сан-Андреас. По данным геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли на глубине всего около 3,2 км. Магнитуда первого составила 4,9. В следующие несколько минут были зарегистрированы еще четыре землетрясения магнитудой от 2,9 до 3,4.

Ранее несколько тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за вулкана.