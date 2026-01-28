Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

На Камчатке произошло третье землетрясение за день

EMSC: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Uwe Anspach/Global Look Press

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Оно произошло в 21:14 по местному времени (12:14 мск). Эпицентр находился в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 километров.

В настоящее время данных о повреждениях и пострадавших в результате подземных толчков нет.

Незадолго до этого сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Камчатки. За час до этого у берегов полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

21 января газета The New York Post написала, что в Калифорнии за сутки зафиксировали 16 землетрясений вблизи разлома Сан-Андреас. По данным геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли на глубине всего около 3,2 км. Магнитуда первого составила 4,9. В следующие несколько минут были зарегистрированы еще четыре землетрясения магнитудой от 2,9 до 3,4.

Ранее несколько тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за вулкана.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!