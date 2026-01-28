Размер шрифта
Песков назвал условия проведения переговоров между РФ и Украиной

Песков: новая встреча в Абу-Даби не может пройти без подготовки
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о начале подготовки к новой встрече в Абу-Даби между делегациями РФ и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

В разговоре с прессой пресс-секретарь президента РФ заявил, что новая встреча в Абу-Даби не может пройти без подготовки.

Песков также рассказал, что переговоры в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. В переговорах примет участие делегация США.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Как заявили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.
 
