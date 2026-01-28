Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

Российский тренер объяснил разгромное поражение итальянского топ-клуба перед матчем ЛЧ

Тренер Билялетдинов: «Наполи» мог уступить «Ювентусу», думая о Лиге чемпионов
РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что «Наполи» мог уступить туринскому «Ювентусу» со счетом 0:3 в матче чемпионата Италии, думая об игре против лондонского «Челси» в Лиге чемпионов.

«Разгром «Наполи» от «Ювентуса» можно ли объяснить подготовкой к Лиге чемпионов? Да. Но в чемпионате не такое сильное отставание, «Интер», лидирующий в Серии А, тоже допускает осечки, ну и «Ювентус» является сильным клубом. Подсознательно «Наполи» мог уступить, думая о Лиге чемпионов. Надо ждать, чем закончится история «Наполи» в Лиге чемпионов», — сказал Билялетдинов.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с лондонским «Челси». Итальянский клуб рискует не попасть в плей-офф турнира, если не обыграет англичан.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее бывший игрок сборной России предсказал проблемы фавориту Лиги чемпионов.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!