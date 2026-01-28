Российский тренер объяснил разгромное поражение итальянского топ-клуба перед матчем ЛЧ

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что «Наполи» мог уступить туринскому «Ювентусу» со счетом 0:3 в матче чемпионата Италии, думая об игре против лондонского «Челси» в Лиге чемпионов.

«Разгром «Наполи» от «Ювентуса» можно ли объяснить подготовкой к Лиге чемпионов? Да. Но в чемпионате не такое сильное отставание, «Интер», лидирующий в Серии А, тоже допускает осечки, ну и «Ювентус» является сильным клубом. Подсознательно «Наполи» мог уступить, думая о Лиге чемпионов. Надо ждать, чем закончится история «Наполи» в Лиге чемпионов», — сказал Билялетдинов.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с лондонским «Челси». Итальянский клуб рискует не попасть в плей-офф турнира, если не обыграет англичан.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

