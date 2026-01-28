Прокурор запросил четыре года колонии для бывшего партнера Чекалиных

Прокурор запросил четыре года колонии для экс-партнера Чекалиных Вишняка

Прокурор запросил четыре года колонии для экс-партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить Вишняку в качестве наказания четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей», — сказала гособвинитель.

При этом сторона защиты просила принять во внимание признание Вишняком вины, то, что он дал изобличающие показания, оказывал благотворительную помощь десантному батальону, а также положительно характеризуется. Адвокат призвал назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд должен огласить приговор 29 января.

23 декабря бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин заявил в суде, что ему не хватает денежных средств для уплаты налогов.

Помимо этого, в ходе заседания он отметил, что не вникал в вопросы соответствия валютному законодательству в процессе открытия компании в ОАЭ. Чекалин уточнил: инициатива по регистрации этой организации принадлежит его бывшему бизнес-партнеру Роману Вишняку, который, по словам блогера, убеждал его в законности такой деятельности.

