41-летняя россиянка вышла в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) в парном разряде.

В четвертьфинальном поединке они играли с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл / Талия Гибсон. Встреча, которая продолжалась 2 часа 51 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:7, 7:5.

За выход в финал россиянка и японка сразятся с бельгийско-китайским дуэтом Элисе Мертенс / Чжан Шуай.

41-летняя Звонарева — победительница пяти турниров Большого шлема (три — в паре, два — в миксте); четырехкратная финалистка турниров Большого шлема (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница одного Итогового турнира WTA в парном разряде (2023); победительница 28 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал Australian Open.