Российский боксер сразится с Тайсоном Фьюри

Российский боксер Махмудов проведет бой с возобновившим карьеру Тайсоном Фьюри
Netflix

Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет бой против именитого британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщает стриминговая платформа Netflix в социальной сети X.

Поединок в тяжелой весовой категории состоится 11 апреля. Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X сообщил, что бой пройдет в Великобритании.

Махмудов провел 23 боя в профессиональном боксе и одержал 21 победу. Последний раз на ринг он выходит осенью 2025 года и одержал победу над представителем Великобритании Дэвидом Алленом единогласным решением судей, что позволило ему стать новым чемпионом WBA Inter‑Continental в тяжелом весе.

«Цыганский король» одержал за свою профессиональную карьеру в тяжелом весе 34 победы при одной ничьей и двух поражениях, которые потерпел от одного человека — представителя Украины Александра Усика. Единственная ничья была с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году, которого Фьюри после этого победил дважды.

После последнего боя с Усиком, который состоялся в декабре 2024 года, Фьюри в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Ранее появилась информация, что соперника Никиты Цзю могут пожизненно дисквалифицировать после несостоявшегося боя.
 
