СК завел дело после гибели ребенка на балконе под Хабаровском

Следствие завело уголовное дело по факту гибели семимесячного ребенка, который был оставлен на балконе жилого дома в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).

Как известно, инцидент случился 5 января в городе Николаевск-на-Амуре.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело», --говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не назвали статью, согласно которой возбуждено дело.

В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

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