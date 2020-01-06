Московское метро изменит часы работы в рождественскую ночь

Московский метрополитен и МЦК будут работать на один час больше в ночь на 7 января в канун Рождества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Так, метро и МЦК будут работать до 2:00 ночи. Кроме того, до 3:30 будет продлена работа 66 маршрутов наземного общественного транспорта. Также будут работать 13 ночных маршрутов.

На МЦД-1 последние поезда из Лобни и Одинцово отправятся в 3:18.

На МДЦ-2 из Нахабино последний поезд отправится в 1:50, а из Подольска в 1:55.