МВД рассказало о числящихся в базе Интерпола опасных преступниках за криминал в РФ

В МВД рассказали о находящихся в баз Интерпола особо опасных преступников за совершение преступлений на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в центральную базу с так называемым «красным углом» занесены около трех тысяч человек.

Так в 2019 году в список были добавлены 419.

Отмечается, что всего в Интерполе существует восемь видов уведомлений с разными цветами. Красный является наиболее известным и означает особо опасных преступников с целью их задержания и выдачи.